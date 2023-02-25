Дэниел Крейг призвал помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Звезда бондианы Дэниел Крейг принял участие в медиапроекте помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британский актер записал 1,5-минутное обращение с призывом о помощи жертвам трагедии. Обращение Крэйга было выпущено вечером 24 февраля в 29 сетях британского телевидения, включая Warner Bros. Discovery, Channel 4, ITV, UKTV, Channel 5 и Sky.

Инициатором проекта стал Комитет по чрезвычайным ситуациям. Ролик также одновременно транслировался на широкоформатных цифровых экранах в крупных городах Великобритании, включая Лондон, Ливерпуль, Бирмингем и Манчестер.

В видео показаны вызванные землетрясением разрушения, а также рассказывается о жертвах трагедии, чье число превысило 30 000 человек. Помимо этого в рекламе сообщается, как зрители могут присоединиться к благотворительному проекту и поддержать его финансово.