Леонардо ДиКаприо заметили на ужине с Джиджи Хадид после слухов о новом романе

Актера Леонардо ДиКаприо и модель Джиджи Хадид снова заметили вместе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru соответствующие фотографии публикует Page Six.

В сентябре 2022 года в СМИ появилась информация о романе 48-летнего Леонардо ДиКаприо и 27-летней Джиджи Хадид. Пара не раз попадала в объективы папарацци во время свиданий. В декабре инсайдеры сообщили о том, что модель отказала актеру, поскольку для нее в приоритете ее 2-летняя дочь Хай от бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика. Однако, судя по всему, она свое мнение изменила.

На днях ДиКаприо и Хадид засняли после ужина в одном из миланских ресторанов. Актер был одет в черный бомбер на молнии, джинсы и кеды. На модели были джинсовая рубашка, которую она надела в качестве платья, и босоножки на платформе и каблуке.

В феврале Леонардо ДиКаприо заподозрили в романе с моделью из Израиля Эден Полани, которая младше него практически на 30 лет.