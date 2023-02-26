Скончался старший брат Мадонны

Старший брат Мадонны Энтони Чикконе умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил музыкант Джо Генри, муж сестры Мадонны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет, с весны нашей жизни в Мичигане, столько лет прошло", - написал Генри под черно-белой фотографией Энтони.

По словам Генри, брат Мадонны имел сложный характер и часто ссорился с близкими, но они любили его.

"Прощай, брат Энтони. Я хочу думать, что Бог, в которого верила твоя благословенная мать, ждет тебя там. По крайней мере, сегодня никто не сможет разубедить меня в этом", - заключил Генри.

Энтони страдал алкоголизмом: он был так болен, что не мог себя контролировать и пил вино прямо из чанов в семейном винограднике. Из-за проблем с алкоголем родственники выгнали его из дома. Энтони бомжевал семь лет: жил под мостом в Мичигане. В 2017 году Мадонна уговорила его лечь в клинику и пройти лечение от алкогольной зависимости. Он вернулся в семью, но прожил всего пять лет после выписки из реабилитационного центра.