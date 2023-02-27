Умер продюсер фильма «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

Кинопродюсер Уолтер Мириш скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мириш скончался в Лос-Анджелесе "по естественным причинам", согласно заявлению генерального директора академии Билла Крамера Джанет Янг. "Его страсть к кинопроизводству и Академии никогда не ослабевала, и он оставался дорогим другом и советником. Мы посылаем нашу любовь и поддержку его семье в это трудное время", - поделилась она.

Мириш выступил как продюсер таких фильмов, как "В джазе только девушки", "Квартира", "Великолепная семерка", "Вестсайдская история", "Полуночная жара". Несколько его работ были удостоены премий "Оскар" и "Золотой глобус".