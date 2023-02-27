https://news.day.az/showbiz/1541774.html Остин Батлер о совместной работе с Лизой Мари Пресли
Остин Батлер о совместной работе с Лизой Мари Пресли
Актер Остин Батлер в интервью ET признался, что очень благодарен покойной Лизе Мари Пресли за поддержку во время съемок фильма "Элвис", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В проекте Батлер исполнил роль Элвиса Пресли. "Лиза была такой необыкновенной женщиной. Время, которое я провел с ней, было одним из величайших подарков в моей жизни. И теперь, когда я могу продолжить ее наследие таким образом, я глубоко этому рад", - высказался актер.
Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари умерла 12 января в возрасте 54 лет от остановки сердца.
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