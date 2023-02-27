Брэд Питт впервые появился на публике с новой возлюбленной

Брэд Питт пришел на званый ужин в компании своей новой подруги Инес де Рамон. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

59-летний Брэд Питт и 30-летняя Инес де Рамон попали в объективы папарацци во время ужина в ресторане Fouquet's на Елисейских полях. Актер был одет в классический черный смокинг, а его подруга - в серебристое коктейльное платье на бретельках.

Впервые слухи о романе Питта и де Рамон появились в ноябре прошлого года после того, как пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта - диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку в актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. На прошлой неделе Уэсли официально подал на развод с де Рамон, указав причиной расставания "непримиримые разногласия".