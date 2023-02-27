Гильдия киноактеров США назвала победителей своей премии

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Триумфатором премии, которая подразумевает только актерские номинации, стала картина "Все везде и сразу". Награды за актерское мастерство получили звезды картины Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хай Цюань. Кроме того, лента получила главный приз церемонии за выдающийся актерский состав в кинофильме. Обладателем премии за лучшую мужскую роль отмечен Брендан Фрейзер, сыгравший главную роль в новом фильме Даррена Аронофски "Кит".

Кроме того, премия за выдающийся актерский состав в комедийном сериале досталась сериалу "Начальная школа Эббот", а за состав в драматическом сериале - "Белому лотосу". Актриса Дженнифер Кулидж была отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале за работу в "Белом лотосе".