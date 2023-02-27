Адриана Лима стала глобальным послом болельщиков ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) назначила бразильскую супермодель Адриану Лиму на пост глобального посла болельщиков, сообщает официальный сайт ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Знаменитая бразильянка будет способствовать разработке и продвижению глобальных инициатив с участием болельщиков со всего мира.
"При встрече с Адрианой вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой, поэтому может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру", - прокомментировал назначение Лимы президент ФИФА Джанни Инфантино.
"Будучи футбольной болельщицей, я очень благодарна и польщена тем, что была выбрана ФИФА в качестве первого глобального посла болельщиков и получила такую платформу, чтобы помочь болельщикам стать еще ближе к игре", - сказала Лима.
Бразильянка в своем новом статусе примет участие в церемонии вручения наград ФИФА The Best, которая пройдет 27 февраля в Париже и вручит награду болельщиков.
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