Врачи порекомендовали семье отключить актера Тома Сайзмора от аппаратов

Семья актера Тома Сайзмора примет решение о его судьбе, пока он находится в коме. 19 февраля он перенес аневризму головного мозга в результате инсульта, заявил его представитель Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер из "Спасти рядового Райана" находится в критическом состоянии и в коме в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Провиденс Сент-Джозеф в Бербанке с момента госпитализации. В заявлении представитель Сайзмора Чарльз Лаго подтвердил, что шансов на его выздоровление больше нет.

"Сегодня врачи сообщили его семье, что надежды больше нет, и рекомендовали им принять решение завершить его жизнь", - сказал Лаго, добавив, что "семья сейчас решает этот вопрос".

"Мы просим о конфиденциальности для его семьи в это трудное время, и они хотели бы поблагодарить всех за сотни полученных сообщений поддержки и молитв", - говорится в заявлении.

Сайзмор был найден в своем доме в Лос-Анджелесе ранним утром без сознания. Парамедики доставили актера в больницу Лос-Анджелеса, где он находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии.