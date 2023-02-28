Арестован мужчина, напавший на автомобиль Нигяр Джамал

Принято решение в отношении мужчины, напавшего на автомобиль певицы Нигяр Джамал.

Об этом Oxu.az сообщил сотрудник пресс-службы МВД майор полиции Анар Гафаров, передает Day.Az.

По его словам, после задержания нападавшего Таджеддина Иманзаде был составлен и направлен в суд административный протокол по статье 510 КоАП.

"Решением суда Т.Иманзаде арестован на 15 суток", - сообщил майор полиции.

Согласно статье 510 КоАП, за мелкий проступок, то есть действия, нарушающие общественный порядок, но не сопровождающиеся применением насилия в отношении граждан или угрозой применения такого насилия, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, налагается штраф в размере от пятидесяти манатов до ста манатов. В зависимости от обстоятельств дела с учетом личности лица, совершившего правонарушение, если применение этих мер признано недостаточным, административный арест применяется на срок до пятнадцати дней.

Отметим, что несколько дней назад Нигяр Джамал написала на своей странице в соцсети, что водитель другого автомобиля преградил ей путь во время движения.