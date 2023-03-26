Новый фильм Бена Аффлека получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Новый фильм Бена Аффлека Air, в котором актер исполнил роль сооснователя Nike Фила Найта, получил максимальный, 100-процентный рейтинг свежести, согласно оценкам на сайте Rotten Tomatoes.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Аффлек также выступил режиссером и продюсером картины. Кинокритики отметили хорошую режиссерскую и актерскую работу артиста, а также назвали драму одним из лучших спортивных фильмов за все время.

В фильме показана история сотрудничества бренда Nike и шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана в 80-х годах. Также картина раскрывает закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола.