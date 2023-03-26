Нейросеть нарисовала клип для ранее не изданного трека Linkin Park

Американская группа Linkin Park опубликовала клип, который был создал при помощи нейросетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Речь идет о клипе на трек "Fighting Myself" из архивов альбома "Meteora". При создании "бесконечного" видеоряда, где одна картинка постоянно сменяет другую, использовалась малоизвестная нейросеть Kaiber. Сообщается, что ее алгоритмы создали сотни отдельных кадров, которые потом были объединены в единую запись. В ролике можно увидеть персонажа в стиле аниме, путешествующего по развалинах некоего города.

В ранее не изданном треке "Fighting Myself" звучат голоса Майка Шиноды и скончавшегося солиста группы Честера Беннингтона. На момент написания новости клип, созданный нейросетью, собрал на YouTube свыше 200 тыс. просмотров и почти 65 тыс. лайков.