Селена Гомес попросила прекратить травлю Хейли Бибер

Актриса и певица Селена Гомес обратилась к подписчикам с просьбой прекратить травлю модели Хейли Бибер. Соответствующее заявление Гомес сделала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скандал вокруг Селены Гомес, Хейли Бибер и Кайли Дженнер разгорелся еще в прошлом месяце. Селена рассказала подписчикам, что случайно переборщила с ламинированием бровей. Вскоре после этого Кайли опубликовала фотографию с бровями Хейли и надписью "Это была случайность?". Пользователи социальных сетей решили, что таким образом Кайли посмеялась над Селеной. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что Хейли замужем за бывшим бойфрендом Селены Джастином Бибером.

В результате Кайли и Хейли потеряли подписчиков в Instagram*, а Селена стала самой популярной девушкой в соцсети с отметкой в более чем 400 миллионов фолловеров. Косметические бренды Kylie Cosmetics и Rhode Skin, принадлежащие Дженнер и Бибер соответственно, стали бойкотировать. Продажи марки Rare Beauty, владелица которой - Гомес, напротив, выросли. Однако на этом дело не кончилось.

Хейли стали поступать угрозы смертью, о чем она рассказала Селене, и та вступилась за нее.

"Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожали смертью. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен переживать ненависть и издевательства. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось", - заявила Гомес.