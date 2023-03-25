Рэпер Джей Зи стал обладателем состояния в размере $2,5 млрд

Личное состояние рэпера Джей Зи выросло до $2,5 млрд, сообщает американский Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что увеличить свои финансы в год отсутствия мирового турне, которое традиционно является главным источником финансов для западных артистов, Джей Зи позволил его алкогольный бизнес.

В 2019-м, по версии все того же американского Forbes, супруг Бейонсе был признан первым хип-хоп артистом-миллиардером. За последующие четыре года ему удалось увеличить свое состояние больше, чем в два раза.

Важным источником дохода для рэпера также является основанная им компания Roc Nation, специализирующаяся на создании и дистрибуции развлекательного контента.