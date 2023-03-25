Риз Уизерспун объявила о разводе с мужем

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун объявила о расставании с мужем, актерским агентом Джимом Тотом, после 12 лет брака, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новостью о разводе звезда поделилась в личных соцсетях. В сообщении, под которым подписались оба бывших супруга, не раскрываются причины расставания.

Уизерспун подчеркнула, что они завершают свой брак, сохранив теплые и уважительные отношения, а главным приоритетом для них является их общий сын - 10-летний Теннесси.

Также актриса попросила прессу уважать ее личное право и право ее семьи на приватность, и "не тревожить их в это непростое время".

Уизерспун и Тот поженились 26 марта 2011 года - спустя год после начала отношений. Помимо общего сына Теннесси, у актрисы также есть двое старших детей от первого мужа, актера Райана Филлиппа: дочь Ава и сын Дикон.