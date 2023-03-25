"Джон Уик 4" стартовал в мировом прокате лучше всех частей франшизы, заработав на предварительных показах $9 млн, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для сравнения предыдущий фильм серии стартовал хуже четвертой части по данным допремьерных показов: заработал $5,9 млн до выхода в широкий прокат.

На основании первых сборов, аналитики прогнозируют "Джону Уику 4" $115 млн за первый уик-энд в мировом прокате. Если фильму удастся собрать эту сумму, картина с бюджетом в $100 млн (без учета средств на промо-кампанию), сумеет отбить эту сумму за первые дни в прокате.

Успеху фильма сопутствуют и восторженные отзывы критиков - на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 93% одобрения из 100 возможных.