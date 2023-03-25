В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»

Японский телеканал Tokyo TV 24 марта показал финальный эпизод культового мультсериала "Покемон", который длился 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Последняя серия поставила точку в приключениях главного героя по имени Эш (в японской версии Сатоси) и его друга - покемона Пикачу. Однако уже в ближайшее время в Японии стартует показ нового сериала по мотивам легендарной вселенной, который получит название "Покемон горизонты". Зрители увидят новую группу главных персонажей, но не исключено, что Эш и Пикачу вновь поучаствуют в новых приключениях.

"Покемон" был создан медиагигантом Nintendo в 1996 году. За 26 лет своего существования покемоны стали героями телесериала, аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Сериал про приключения друзей транслировали в 192 странах мира.