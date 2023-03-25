Анджелину Джоли засняли на свидании с наследником семьи Ротшильдов

Актрису Анджелину Джоли засняли на свидании с экоактивистом и наследником династии банкиров Дэвидом Майером де Ротшильдом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующие фотографии публикует журнал Grazia.

В минувшую пятницу, 24 марта, папарацци запечатлели 47-летнюю Анджелину Джоли в компании 44-летнего Дэвида Майера де Ротшильда. Пара выходила из ресторана в Лос-Анджелесе.

Джоли была одета в длинное платье черного цвета с коротким рукавом и вырезами на талии. Его дополнили солнцезащитные очки и остроносые туфли-лодочки на шпильке. На Ротшильде были серый пиджак, лонгслив в тон, синие брюки и лоферы.

В 2019 году Анджелина Джоли официально развелась с Брэдом Питтом. У бывших супругов есть шестеро детей: трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара).