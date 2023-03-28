Шакира закрутила роман с новым бойфрендом из Майами

Певица Шакира встречается с таинственным незнакомцем из Майами. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника издания, четыре месяца назад Шакира познакомилась со своим таинственным спутником в Майами. Однако никаких подробностей об их романе нет.

В июне прошлого года Жерар Пике и Шакира расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел к студентке Кларе Чиа Марти, с которой изменял певице. В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что "стоит двух 22-летних", и пожелала футболисту, променявшему "Ferrari на Renault Twingo, а Rolex - на Casio", отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.