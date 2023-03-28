Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Актер Элайджа Вуд признался, что год назад у него родился второй ребенок. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У звезды "Властелина колец" и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед родилась девочка. Это второй ребенок пары - у знаменитостей также есть старший сын Эван. Вуд рассказал о своей утренней рутине, которая обычно начинается с того, что его "3-летний сын и 14-месячная дочь" будят пару "довольно рано".

О рождении первого ребенка знаменитости также сообщили не сразу. Только в 2020 году во время выступления в "Поздней ночи с Сетом Мейерсом" Вуд признался, что впервые стал отцом. Тогда актер объяснил, что только близкие пары знали о рождении их сына.

Вуд и Конгсвед подтвердили отношения в 2018 году после того, как пару заметили держащимися за руки в Пасадене, Калифорния. Тогда знаменитости спровоцировали слухи о тайной помолвке, однако официально так и не было объявлено об их свадьбе.