Выйдет графический роман о Квентине Тарантино

Titan Comics выпустит графический роман "Квентин от Тарантино" 17 октября. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комикс создан в честь 60-летия режиссера. Произведение расскажет о творчестве Тарантино и о его пути к карьере, когда кинематографист еще был работником видеомагазина. "Сюжет графического романа воспроизведет любовь Тарантино к жанру вестерн, его острый взгляд на культовые кадры и, конечно же, невероятные диалоги, которые он написал за свою карьеру", - говорится в сообщении.

Автор комикса - Эмейзинг Эмезиане. В графическом романе будут отсылки на культовые фильмы Тарантино.