Лив Тайлер снимется в новом фильме про Капитана Америку

Актриса Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в новом фильме про супергероя Капитана Америку, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка уже играла Бетти Росс в фильме Marvel 2008 года "Невероятный халк". Режиссером блокбастера под названием "Капитан Америка: Новый мировой порядок" станет Джулиус Она, автор "Парадокса Кловерфилда". Съемки ленты начнутся весной 2023 года, главным антагонистом фильма станет злодей Лидер, которого сыграет Тим Блейк. Релиз нового "Капитана Америки" запланирован на май 2024 года.