https://news.day.az/showbiz/1550472.html Скончался актер и телеведущий Пол О'Грэди
Скончался актер и телеведущий Пол О'Грэди
Комедийный актер и телеведущий Пол О'Грэди скончался минувшей ночью в возрасте 67 лет. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О кончине актера сообщил его партнер Андрэ Портасио.
"С большой грустью сообщаю вам, что Пол неожиданно, но мирно скончался вчера вечером <...> Я знаю, что он хотел бы, чтобы я поблагодарил вас за всю любовь, которую вы проявляли к нему на протяжении многих лет", - поделился Портасио.
О'Грэди и Портасио поженились в 2017 году. Актер прославился комедийной ролью актрисы Лили Сэвидж.
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