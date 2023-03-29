Скончался актер и телеведущий Пол О'Грэди

Комедийный актер и телеведущий Пол О'Грэди скончался минувшей ночью в возрасте 67 лет. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О кончине актера сообщил его партнер Андрэ Портасио.

"С большой грустью сообщаю вам, что Пол неожиданно, но мирно скончался вчера вечером <...> Я знаю, что он хотел бы, чтобы я поблагодарил вас за всю любовь, которую вы проявляли к нему на протяжении многих лет", - поделился Портасио.

О'Грэди и Портасио поженились в 2017 году. Актер прославился комедийной ролью актрисы Лили Сэвидж.