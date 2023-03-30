Шэрон Стоун провела первую персональную выставку своих картин

Актриса Шэрон Стоун открыла в лос-анджелесской галерее Allouche выставку своих работ под названием Shedding. Об этом пишет The Art Newspaper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Персональная выставка картин стала первой для актрисы, которая вновь увлеклась живописью во время пандемии. "Я купила настоящие кисти и начала восстанавливать свой контроль, свои движения кистью. Я рисовала, рисовала и рисовала, и я вновь обрела себя. Я вновь обрела свое сердце. Я вновь обрела свой покой", - поделилась Стоун.

По словам Стоун, рисование помогало ей пережить потери, с которыми она не раз сталкивалась в жизни.

"Я потеряла свою семью, мою киносемью, я потеряла свою личную семью, многие члены моей семьи умерли. У моего брата случился сердечный приступ, а его 11-месячный сын умер от смерти в кроватке, умерла моя крестная мать, умерла моя бабушка", - поделилась актриса.

Большинство картин на выставке - абстрактные пейзажи.

В детстве Стоун брала уроки живописи у своей тети Вонн, а позже изучала искусство в колледже.