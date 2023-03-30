Дженнифер Энистон призналась в своей мечте

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон призналась в мечте сыграть в сериале "Белый лотос" в беседе с телеканалом ENews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Энистон, она одержима сериалом. "Хотела бы поработать с Дженнифер Кулидж. Люблю ее", - сказала актриса.

Актриса добавила, что согласилась бы на роль сестры персонажа Кулидж, желающей отомстить за свою смерть во втором сезоне. Энистон посетовала, что режиссер сериала Майк Уайт не предложил ей этого.

У Майка Уайта Энистон играла в фильме 2002 года "Хорошая девочка".