Картину Бэнкси продали более чем за $2 млн

Картину британского художника Бэнкси "Соберись с духом!" продали за $2 млн 32 тыс. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Работа Бэнкси была продана на аукционе в три раза дороже ее первоначальной стоимости ($600 тыс.). Картина изображает мрачного жнеца, едущего в карнавальном бамперном автомобиле.

Картина была создана в 2010 году для британской группы Exit Through the Gift Shop. Художник нарисовал произведение, чтобы забрать права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Фильм вышел в 2010 году и был номинирован на премию "Оскар". Группа сменила название на Brace Yourself! ("Соберись с духом!").

Картину выставила на торги певица коллектива Натали Залевска. Она объяснила, что продажа работы была направлена на сохранение произведения искусства как "части истории". Участники группы выступили на аукционе. Часть выручки с картины пойдет в музыкальную благотворительную организацию MusiCares, оказывающую медицинскую, финансовую и реабилитационную поддержку тем, кто работает в этом секторе.