Бритни Спирс и Сэм Асгари спровоцировали слухи о расставании

Бритни Спирс и Сэм Асгари спровоцировали слухи о разрыве после того, как были замечены без обручальных колец. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

41-летняя Бритни Спирс попала в объективы папарацци, когда выходила из автомобиля и направлялась к своему частному джету, чтобы отправиться на Гавайи со своим менеджером Кейдом Хадсоном. На снимках видно, что на пальце Бритни отсутствует обручальное кольцо. В этот же день муж певицы Сэм Асгари был замечен по время прогулки в Лос-Анджелесе тоже без обручального кольца.

Бритни Спирс познакомилась с Сэмом Асгари в 2016 году, в 2021 они обручились, а в июне 2022 сыграли свадьбу. Брак с Асгари стал для Спирс третьим. Первым супругом певицы был журналист Джейсон Александр, однако он пробыл в этом статусе всего 55 часов. С 2004 по 2007 исполнительница была замужем за танцором Кевином Федерлайном, от которого у нее есть двое сыновей: 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс.