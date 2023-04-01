Хью Грант раскрыл, какой фильм он бы вычеркнул из своей карьеры

Английский актер Хью Грант раскрыл, какую картину предпочел бы вычеркнуть из своей фильмографии. Об этом он рассказал в новом выпуске передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" на канале CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В одном из сегментов выпуска Грант и его партнер по фильму "Подземелья и драконы: Честь среди воров" Крис Пайн сыграли в игру, по правилам которой участникам нужно или отвечать на личные и неудобные вопросы, или съедать крайне сомнительные блюда. Во время очередного раунда у Гранта спросили, какую картину он бы убрал со своей страницы на IMDb. Актер предпочел откровенность "пастушьему пирогу с червями и майонезом".

"Дело в том, что я с радостью бы прогнал свое резюме через шредер, поскольку в действительности я десятилетиями специализировался на том, чтобы быть плохим [актером]", заявил Грант.

"Вы понимаете, как представитель индустрии я могу сказать, что был плох, и это одно дело, но я не могу тянуть за собой остальных замечательных коллег, которые со мной работали над каком-либо фильмом, называя [этот фильм] плохим, так что вот такая у меня дилемма", - попытался отшутиться актер.

Тем не менее после короткой паузы Грант все же решился назвать конкретную картину: "Леди и разбойник". Середина 80-х, фильм для телевидения. Я разбойник, предполагается, что я сексуален, маленький бюджет, скверный парик, скверная шляпа. Я выгляжу как Депьюти-Дог (герой мультфильмов студии Terrytoons. - прим. "Газеты.Ru"). Когда я напряжен, мой голос звучит на две октавы выше, так что "Депьюти-Дог" выскакивал из-за деревьев, когда проезжала повозка, и говорил: "Кошелек или жизнь!" И это [было] плохо", - посетовал актер.

"Леди и разбойник" - британская костюмная мелодрама по роману Барбары Картленд "Тайна ее сердца", в 1989 году вышедшая на британском телевидении. Действие ленты разворачивается в середине XVII века в период Реставрации Стюартов.