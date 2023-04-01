Николас Кейдж шокировал фанатов своим новым образом

Поклонники Николаса Кейджа шокированы его новым образом. Актер появился на премьере своего фильма в Нью-Йорке в облегающих брюках с узором, напоминающим зебру, и надел блестящий черный пиджак.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на красной дорожке 59-летний актер появился в сопровождении молодой жены.

В соцсетях по поводу внешнего вида Кейджа уже разгорелись споры. Кто-то уверен, что звезда выглядит нелепо, а кто-то решил, что таким образом актер пытается лишний раз привлечь к себе внимание.