AC/DC выйдет на сцену впервые за семь лет

Легенды рок-музыки возвращаются на сцену. Этого события поклонники ждали почти десятилетие. Культовая AC/DC впервые за последние семь лет выступит вживую на фестивале в Калифорнии. Последний их тур должен был пройти в 2016 году, но тогда его отменили из-за проблем со слухом у вокалиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, компанию AC/DC в этот раз составят не менее легендарные музыканты Metallica, Guns N' Roses и Iron Maiden, и даже Оззи Осборн, который в феврале объявил о завершении концертной деятельности из-за травмы позвоночника.

Поберечь здоровье музыкантам действительно не помешает, многим из них уже далеко за 70 лет. А главная интрига для фанатов AC/ DC: смогут ли артисты продемонстрировать былую прыть на сцене. Например, знаменитую "утиную походку", которую исполнял гитарист Ангус Янг. Все-таки колени уже не те.