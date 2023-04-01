Звезда «Гарри Поттера» Фелтон трогательно почтил память покойного Колтрейна, сыгравшего Хагрида

Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон, исполнивший во франшизе роль Драко Малфоя, в личных соцсетях трогательно почтил память коллеги Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В честь дня рождения покойного актера, которому 30 марта могло исполниться 73 года, Фелтон вспомнил об их совместном опыте работы.

"Мы просто хотели оставаться детьми: непослушными, озорными и жизнерадостными. И Робби тоже хотел. Он мог подурачиться с каждым из нас. Пожалуй, у него был ум взрослого, а сердце принадлежало ребенку. Робби всегда старался поднять нам настроение и заставить нас смеяться", - признался Фелтон.

Он также рассказал о влиянии Колтрейна на всю кинофраншизу о Гарри Поттере.

"Думаю, если бы Робби относился к себе слишком серьезно, если бы он забыл, что значит быть добрым, Хагрида бы не было. А без Хагрида не было бы Хогвартса. И никто никогда не смог бы сыграть этого добросердечного великана хотя бы наполовину так же хорошо, как мой дорогой друг Робби Колтрейн, которого нам так не хватает", - подытожил Фелтон.