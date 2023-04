Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала "Одни из нас" - продолжения экранизации компьютерной игры "Tha Last Of Us", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной локацией для съемок вновь станет Канада, где снимался и первый сезон шоу. Только место города Калгари займет Ванкувер, расположенный на западе страны. Остальные подробности о старте съемок пока не раскрываются.

Создатели сериала Крейг Мейзин и Нил Дракманн уточнили, что второй сезон будет рассказывать о событиях игры "The Last of Us: Part 2". По их словам, сейчас идет обсуждение структуры телевизионного продолжения - возможно экранизация второй части игры займет не один, а два следующих сезона.