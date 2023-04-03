Николь Кидман и Лив Шрайбер сыграют в экранизации книжного бестселлера "Идеальная пара" американской писательницы Элин Хильдербранд, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также в проекте примут участие звезда сериалов "Заговор сестер Гарви" и "Больница Никербокер" Ив Хьюсон, а также звезда французского кино Изабель Аджани.

Съемки шестисерийного проекта должны начаться в первой половине апреля, а сам сериал эксклюзивно выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

В официальном описании сюжета будущего сериала рассказывается о героине Амелие Сакс (Хьюсон), которая собирается выйти замуж за наследника одной из самых богатых семей на Нантакете (остров в Атлантическом океане). Ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери (Кидман), не жалеет средств на планирование свадьбы.

Но все планы молодоженов рушатся, когда на пляже обнаруживается тело убитого человека. Начинается запутанное расследование, которое должно не только вычислить виновного в убийстве, но и раскрыть тайны богатого семейства.