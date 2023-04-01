Обладатель «Оскара» Роберт Мореско снимет байопик о создании компании Maserati

Лауреат премии "Оскар" режиссер и сценарист Роберт Мореско снимет байопик о создании автомобильной компании Maserati, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постановщик готовит биографический фильм "Мазерати: гоночная жизнь" о семье основателя бренда, которая в 1914 году запустила производство автомобилей Maserati в собственном гараже в Болонье (Италия).

В рядах продюсеров фильма Андреа Иерволино, который также является одним из продюсеров предстоящего байопика "Феррари" Майкла Манна с Адамом Драйвером, Пенелопой Крус и Шейлин Вудли в главных ролях.

Сам Мореско тоже работает с автомобильной тематикой не впервые. В 2022 году на экраны вышел его режиссерский проект "Ламборгини: Человек-легенда", рассказывающий об итальянском производителе дорогих спорткаров.