Кэти Перри заявила, что отказалась от алкоголя из-за договора с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри посетила коктейльную вечеринку, на которой призналась, что отказалась от употребления алкоголя. Ее слова цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда рассказала, что планирует совсем бросить пить и даже заключила договор с возлюбленным Орландо Блумом. "На сегодняшний день я трезвая уже пять недель. Я заключила соглашение со своим партнером и хочу бросить пить", - поделилась Перри.

На вечеринке певица пробовала только безалкогольные коктейли. Изначально Перри и Блум договорились о том, что она не будет употреблять алкоголь три месяца.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году, а в 2019 году пара объявила о помолвке. За это время артисты расставались на несколько месяцев, но потом вновь воссоединялись. У влюбленных есть общий ребенок, в августе 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.

У Орландо Блума также есть 11-летний сын от супермодели Миранды Керр, мальчика зовут Флинн. Супруги развелись через два года после рождения первенца, они сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.