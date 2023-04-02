Брэд Питт избавился от особняка в Лос-Анджелесе

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт избавился от своего роскошного особняка в Лос-Анджелесе. Он выручил от продажи несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает Entertainment Tonight (ET) со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывшее жилье актера находится в престижном районе Лос-Фелис. По словам анонимного источника, Питт получил за особняк 40 миллионов долларов. Сделка была заключена вне рынка. По данным портала Dirt, продажа особняка связана с желанием актера найти в городе жилье поменьше.

Актер владел этим домом с 1994 года, когда купил его за 1,7 миллиона долларов. Он также проживал там во время брака с актрисой Анджелиной Джоли и детьми.