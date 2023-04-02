Милла Йовович показала свою среднюю дочь в день ее рождения

Актриса, модель Милла Йовович показала в личном блоге свою среднюю дочь в день ее рождения. Дэшилл исполнилось восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поздравляю с 8-летием мою милую, добрую, внимательную и самую любящую девочку Дэш! Она действительно опора нашей семьи. Такая удивительная старшая сестра для малышки и такая замечательная младшая сестра", - написала звезда.

У артистки трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Помимо Дэшилл супруги растят 15-летнюю Эвер и 3-летнюю Ошин.

Звезда родила третьего ребенка в 2019 году, и несколько недель она не могла забрать девочку домой - у дочери актрисы была тяжелая форма желтухи. Милла Йовович рассказывала, что рыдала, когда видела "истерзанные пяточки малышки" из-за частых заборов крови. По словам знаменитости, в тот момент ее спасала поддержка семьи. И она благодарна своим старшим детям, которые в тот момент не ревновали ее к Ошин, а с пониманием отнеслись к ситуации.