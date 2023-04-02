Певице Лили Аллен диагностировали СДВГ

Певица Лили Аллен призналась, что ей поставили диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности" (СДВГ). Ее слова передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аллен заявила, что ей пришлось полностью отказаться от соцсетей из-за своего диагноза, отметив при этом, что не была удивлена заключению врача. "Это вроде как унаследовано от моей семьи. И мне поставили этот диагноз только потому, что я здесь, в Америке, где к таким вещам относятся серьезнее, чем в Англии", - сказала певица.

По словам артистки, в реальной жизни она ведет уединенный образ жизни: "Я немного одиночка и изоляционист".

Сейчас Ален живет в США вместе с мужем актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу "Очень странные дела". Она также воспитывает двух дочерей - Этель и Марни - от первого брака.

Как отмечает The Guardian, за последние месяцы ряд известных людей в Англии рассказали о том, что им поставили диагноз СДВГ в уже взрослом возрасте - например, ведущая телепрограммы "Лучший пекарь Британии" Сью Перкинс, актер и комик Джонни Вегас, которому его диагностировали в 52 года.