Названа причина смерти брата Мадонны

Старший брат певицы Мадонны Энтони Чикконе умер от дыхательной недостаточности и рака горла. Об этом стало известно TMZ из полученного свидетельства о смерти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Чикконе страдал от рака ротоглотки, вызванного курением. В документе написано, что именно употребление табака способствовало смерти мужчины.

Энтони Чикконе не стало в феврале 2023 года в возрасте 66 лет. В последние дни своей жизни мужчина проходил лечение в доме престарелых в Мичигане. К концу жизни он потерял много веса, питался и дышал с помощью трубок, однако за два дня до смерти потребовал их удалить, несмотря на то, что был уведомлен о тяжелых последствиях.

В течение долгого времени перед госпитализацией Чикконе вел образ жизни бездомного, страдал от алкоголизма, однако семья пыталась помочь ему. Отношения мужчины со знаменитой сестрой были сложными, отмечают источники, однако Мадонна никогда не отказывалась от него.