Cкончался известный музыкальный менеджер Сеймур Стейн

Американский музыкальный менеджер Сеймур Стейн скончался в возрасте 80 лет. Об этом 2 апреля сообщила газета Variety, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

О произошедшем изданию рассказала его дочь Мэнди. Стейн умер в Лос-Анджелесе после длительной борьбы с раком.

Стейн был одним из основателей лейбла Sire Records, который первым подписал группы Ramones, Talking Heads и других исполнителей панка и новой волны.

В 1977 году Sire Records вошел в структуру Warner Bros. Records, и Стейн получил должность вице-президента группы. После этого он дал старт музыкальной карьере Мадонны, Depeche Mode, The Smiths, The Cure, Ice-T, The Undertones, The Pretenders и других коммерчески успешных исполнителей.

В 2005 году Стейн был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 2018 году он ушел на пенсию со своих постов.