Опра Уинфри продала свою виллу Дженнифер Энистон

Телеведущая Опра Уинфри продала особняк в престижном калифорнийском городе Монтесито Дженнифер Энистон за $14,75 млн. Об этом пишет Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сделка прошла вне рынка и была заключена в конце прошлого месяца. Уинфри приобрела особняк за $10,48 млн в январе 2021 года.

Дом в тосканском стиле был построен в конце 1990-х годов и занимает 400 кв.м жилой площади, где располагается четыре спальни. Участок вокруг занимает 40 соток.

В Монтесито живут королевские особы и знаменитости, например, принц Гарри и Меган Маркл, Ариана Гранде и Гвинет Пэлтроу.

Ожидается, что основным местом жительства Энистон, скорее всего, останется роскошный дом в Лос-Анджелесе, который она купила в 2012 году за $21 млн. Он расположен на вершине холма в престижном районе Бель-Эйр. Актриса провела масштабную реконструкцию дома, построенного в 1965 году известным архитектором А. Куинси Джонсом.