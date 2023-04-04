Шакира с детьми покинула Барселону

Певица Шакира вместе со своими сыновьями Сашей и Миланом уехала из Барселоны, чтобы начать новую жизнь после разрыва с Жераром Пике. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

46-летняя певица опубликовала в личном блоге фотографию Барселоны и попрощалась с городом на испанском языке:

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас будем искать в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем", - написала звезда.

Шакира уточнила, что начинает новую главу "в поисках их счастья" и поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал в непростые времена.

"Спасибо всем, кто был рядом со мной в Барселоне, в городе, где я узнала, что дружба длится дольше, чем любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти", - добавила певица.

В июне 2022 года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей Милана и Саши. Спортсмен ушел к студентке Кларе Чиа Марти, о чем исполнительница позже рассказала в своей песне "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".