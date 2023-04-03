Жена Брюса Уиллиса поделилась архивными снимками с мужем и дочерью

Эмма Хеминг поделилась старыми семейными фотографиями с Брюсом Уиллисом и их старшей дочерью Мейбл. Соответствующие снимки супруга актера опубликовала в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила старшую дочь Мейбл с 11-летием. 44-летняя Эмма Хеминг опубликовала в личном блоге снимки, на которых маленькая Мейбл позирует вместе с родителями во время отдыха на природе.

"С 11-летием, Мейбл Рэй! Твоя энергия заразительна. Ты можешь осветить всю комнату своей улыбкой и теплом. Приятно наблюдать, как ты любишь и заботишься о своей семье и друзьях. Продолжай сиять, любовь моя", - подписала пост Эмма Хеминг.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию, а спустя год стало известно о более точном диагнозе актера - лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде "Крепкого орешка" помогает его семья - супруга Эмми Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллула.