Крис Хемсворт готов отказаться от съемок

Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о намерении начать меньше сниматься в кинопроектах и отказаться от некоторых из них из-за страха развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, сейчас артист занят съемками в четырех проектах, в числе которых - продолжение "Мстителей", где Хемсворт исполняет роль Тора. Источник сообщил, что после завершения съемок в картинах актер выразил готовность сократить количество работы в Голливуде и с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых он будет участвовать.

Сам артист ранее заявлял, что "ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию", однако, по словам инсайдера, звезда "Мстителей" двигается "именно в этом направлении". Актер планирует заняться своей умственной деятельностью, а также уделять больше времени семье.

В ноябре прошлого года стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.