Американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на официальные документы, передает Day.Az.

Согласно протоколу судебного заседания, актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода. Отмечается, что в 2011 году Уизерспун и Тот подписали брачный договор, который является действительным и предусматривает "адекватные и достаточные положения" для их активов и долгов.

В документах также указывается, что бывшая пара, которая воспитывает десятилетнего сына, должна будет зарегистрироваться на занятия для родителей. Затем у них будет 60 дней, чтобы представить в суд свидетельство об их прохождении.