Последний фильм про Индиану Джонса покажут на Каннском фестивале

18 мая на Каннском кинофестивале покажут последний фильм по франшизе "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом в главной роли. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы", ради которой Форд вернулся к своей культовой роли искателя сокровищ Индианы Джонса, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008).