Хью Джекман проходит медобследование

Актер Хью Джекман сообщил в Instagram, что сделал две биопсии в рамках медицинского обследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хотел, чтобы вы услышали это от меня на случай, если кто-то увидит меня на улице. Мне только что сделали две биопсии. Я был у своего врача", - рассказал артист в личном блоге. Джекман заверил фанатов, что сообщит им результаты биопсии, когда узнает.

Джекман проходит обследование на возможный рецидив рака кожи - базалиомы. Он отметил, что базалиома является "наименее опасной" из всех видов рака кожи.

Рак кожи у Джекмана обнаружили в 2013 году. Об этом рассказывал сам актер в соцсетях. Он показывал фотографию, на которой его лицо заклеено пластырем. После новости о наличии у актера базалиомы Джекман перенес операцию по удалению злокачественного образования.

Через год звезда Голливуда был вынужден снова проходить процедуры по лечению от рака кожи. К тому моменту злополучную базалиому актеру удалили уже в третий раз. В конечном итоге Джекман перенес около шести операций за три года лечения.