https://news.day.az/showbiz/1552248.html Warner Bros. намерена создать сериал о Гарри Поттере - Bloomberg
Warner Bros. намерена создать сериал о Гарри Поттере - Bloomberg
Кинокомпания Warner Bros. в ближайшее время намерена заключить соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере. Об этом во вторник, 4 апреля, со ссылкой на свой источник сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Студия намерена уделить сезон каждой из книг. При этом в качестве консультанта в работу планируют привлечь и самого автора серии британской писательницы Джоан Роулинг.
В Warner Bros. считают, что новый проект станет "краеугольным камнем" новой потоковой стратегии для онлайн-кинотеатра HBO Max.
От комментария представители компании отказались.
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