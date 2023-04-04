Warner Bros. намерена создать сериал о Гарри Поттере

Кинокомпания Warner Bros. в ближайшее время намерена заключить соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере. Об этом во вторник, 4 апреля, со ссылкой на свой источник сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Студия намерена уделить сезон каждой из книг. При этом в качестве консультанта в работу планируют привлечь и самого автора серии британской писательницы Джоан Роулинг.

В Warner Bros. считают, что новый проект станет "краеугольным камнем" новой потоковой стратегии для онлайн-кинотеатра HBO Max.

От комментария представители компании отказались.