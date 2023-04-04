Американская актриса и модель Пэрис Хилтон устроила фотосессию с новорожденным сыном. Фотографии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

42-летняя Пэрис Хилтон, которая три месяца назад впервые стала матерью, опубликовала в личном блоге новые фотографии с сыном Фениксом. На черно-белых снимках светская львица позирует в черном платье-комбинации и прижимает к груди голого малыша. На других фото Пэрис, одетая в белый пушистый кардиган, укладывает сына спать.

"Все мое сердце", - подписала фото актриса, добавив хэштег "#MommyMonday".

25 января Пэрис Хилтон объявила о том, что у нее и у ее супруга, бизнесмена Картера Реума родился сын. Звезда опубликовала в личном блоге фотографию, на которой держит руку новорожденного, и подписала: "Не передать словами, как тебя уже здесь любят". Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.