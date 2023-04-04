Жерар Пике о поклонниках Шакиры

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике рассказал о том, как он справляется с ненавистью со стороны поклонников его бывшей возлюбленной Шакиры. Об этом сообщает Page Six.

36-летний Жерар Пике дал интервью Херарду Ромеро, в котором рассказал о хейте, который обрушился на него после расставания с Шакирой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вначале было очень плохо. Дошло до того, что, если бы я позволил всей это ненависти добраться до меня, я бы бросился со скалы", - признался он.

Бывший футболист уточнил, что именно его небрежное отношение к ситуации помогло ему сохранить душевное равновесие.

"Например, моя история с своей бывшей латиноамериканкой... Вы не представляете, какие комментарии я получал в социальных сетях от ее поклонников. Миллионы варваров! Но меня это не волнует. Честно говоря, совсем нет, потому что я их не знаю. У этих людей нет жизней, и почему меня это должно волновать? Я никогда их не встречу, они ведь роботы, понимаешь?", - высказался он.

Жерар Пике добавил, что его беспечность "здорова, потому что, если вас волнует мнение людей, вы мертвы".

"Они хотят, чтобы вы волновались, и если вы будете это делать, они выиграют. Вы должны показать им, что вам все равно, потому что это еще больше злит их", - заявил он.

В июне 2022 года Жерар Пике расстался с Шакирой после 11 лет романа и ушел от певицы к 23-летней студентке Кларе Чиа Марти, с которой изменял ей на протяжении некоторого времени.